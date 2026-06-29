Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива
14:12 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам совещания о ситуации на рынке топлива.
«Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек», — говорится в сообщении кабмина.
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