Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам совещания о ситуации на рынке топлива.

«Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек», — говорится в сообщении кабмина.