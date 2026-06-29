Число умерших от лихорадки денге в Шри-Ланке достигло 31

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество летальных исходов от лихорадки денге в Шри-Ланке возросло до 31, с начала года число случаев заражения среди жителей превысило 52 тыс. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным Национального отдела по контролю за денге (NDCU), вспышка лихорадки в островном государстве стала самой масштабной за последние годы. Вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары, достигло критического уровня в западных провинциях Шри-Ланки и столице Коломбо, где зарегистрировано свыше половины случаев заражения.

Рост заболеваемости власти связывают с последствиями мощного тропического циклона «Дитва», обрушившегося на Шри-Ланку в ноябре прошлого года. Скопления мусора и затопленные территории создали условия для массового размножения комаров. NDCU не исключает, что годовой масштаб заболеваемости денге может превысить уровень самой крупной вспышки в 2019 году, когда число заболевших в стране превысило 105 тыс. человек.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров.