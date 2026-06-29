15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не должна потворствовать реабилитации Украиной таких военных преступников, как Симон Петлюра. Об этом заявил итальянский политолог и книгоиздатель Сандро Тети в интервью ТАСС.

«Большой минус также, что никто не пишет о коллаборационизме, который был очень силен и на Украине, и в Эстонии, Латвии, Литве, и тому есть огромные доказательства. Пора издавать, переводить как можно больше книг и дать возможность молодым итальянским историкам-исследователям тоже работать над этим. Например, есть молодой историк-итальянец, который последние четыре года работал над архивами Франции, Германии, Израиля и сосредоточился на деятельности Петлюры», — отметил он.

По словам Тети, западная пресса не пишет о том, что Петлюра является военным преступником, память которого сейчас чтят. «Я надеюсь, что выход этой книги будет способствовать запросам нескольких депутатов не только в Италии, но и в Европарламенте. Почему мы не говорим Зеленскому, что кто-то по ошибке реабилитировал такого преступника?» — добавил политолог.

При этом он подчеркнул, что согласно нарративам сегодняшних украинских властей, Петлюра является одним из основоположников современной Украины. «Этому учат студентов, школьников. В последние годы там площади, улицы носят его имя, памятники и так далее, — продолжил Тети. — Он был убит в 1926 году средь бела дня в Париже. И самое главное, что тогда имело огромный резонанс, но об этом никто не говорит: после этого убившего его судили. Был такой суд, который вызвал большой отклик по всему миру. Была пресса — американская, европейская. Когда зачитали приговор, он был отпущен. И понимаете, тогда вся пресса мира писала об этом».