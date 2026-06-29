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Иностранные СМИ убедились, что в атакованном ВСУ колледже в ЛНР жили дети — Лантратова

15:12 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посетившие Старобельск иностранные СМИ убедились, что в атакованном ВСУ колледже жили дети, никаких военных объектов там не было. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Когда все это произошло, это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление, я выехала на территорию <…>, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. Вот мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа, и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей», — сказала омбудсмен.

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