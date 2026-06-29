Польша заказала в Швеции три подлодки для ВМС страны
16:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польское агентство по вооружениям и шведская компания SAAB подписали контракт на поставку польским ВМС трех подводных лодок А-26 класса Blekinge. Трансляция церемонии велась в социальных сетях польского Минобороны.
Подписание контракта прошло в Гдыне по итогам межправительственных консультаций между Польшей и Швеции, на церемонии присутствовали премьеры двух стран Дональд Туск и Ульф Кристерссон.
По данным Минобороны республики, Варшава рассчитывает получить первую шведскую субмарину до 2030 года. В 2027 году Швеция предоставит польским ВМС подводную лодку А-17, на которой польские экипажи будут обучаться управлению субмаринами А-26.
В конце ноября 2025 года Варшава приняли решение о закупке у Швеции трех подводных лодок по программе Orka. Тогда же было объявлено, что польские власти заключат контракт со Швецией на закупку подводных лодок в первой половине 2026 года.
Сейчас на вооружении ВМС Польши состоит только одна подводная лодка Orze («Орел»), построенная в СССР в 1985 году.
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