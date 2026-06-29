Сбер проведет годовое собрание акционеров и встречу Клуба акционеров в один день

17:45

Фото пресс-службы Сбера

В этом году годовое общее собрание акционеров Сбера и встреча Клуба акционеров пройдут в один день 30 июня. Для Сбера это естественный шаг в развитии отношений с акционерами. Об этом первый заместитель председателя правления банка рассказал в интервью «АиФ».

«Мы убеждены, что сегодня акционер — это не просто владелец ценных бумаг. Это человек, который доверяет компании свои инвестиции и хочет быть частью её долгосрочного развития. Поэтому наша задача — не ограничиваться обязательными корпоративными процедурами, а выстраивать с акционерами открытый, живой и содержательный диалог», – пояснил он.

При этом все корпоративные процедуры сохраняются в полном объёме, подчеркнул Ведяхин: «Голосование по вопросам повестки традиционно проходит в электронном формате — оно стартовало 9 июня, а само годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня. На заседании акционерам предстоит рассмотреть итоги 2025 года, принять решение о выплате рекордных для банка дивидендов — 850,2 млрд рублей, утвердить годовой отчёт банка, избрать новый состав Наблюдательного совета и утвердить аудитора банка».