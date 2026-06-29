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Клуб акционеров Сбера показал стремительный рост

17:46 29.06.2026

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Фото пресс-службы Сбера
За год с момента создания Клуба акционеров Сбера количество акционеров Сбера в нем выросло более чем на 60% и превысило 820 тыс. участников. Об этом накануне Годового общего собрания акционеров Сбера, которое состоится 30 июня, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин рассказал в интервью «АиФ».

«Недавно мы провели опрос акционеров, по итогам которого выяснили, что 43% уже ощущают себя совладельцами банка, а 32% - амбассадорами бренда, – сообщил он. – Это значит, что инвесторам действительно важно чувствовать свою сопричастность к компании».

Клуб дает участникам в первую очередь специальные условия в рамках экосистемы, также они могут посещать эксклюзивные мероприятия с участием топ-менеджмента, добавил Ведяхин.

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