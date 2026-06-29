Клуб акционеров Сбера показал стремительный рост
17:46 29.06.2026
|Фото пресс-службы Сбера
«Недавно мы провели опрос акционеров, по итогам которого выяснили, что 43% уже ощущают себя совладельцами банка, а 32% - амбассадорами бренда, – сообщил он. – Это значит, что инвесторам действительно важно чувствовать свою сопричастность к компании».
Клуб дает участникам в первую очередь специальные условия в рамках экосистемы, также они могут посещать эксклюзивные мероприятия с участием топ-менеджмента, добавил Ведяхин.
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