Сбер заявил о переходе бизнеса к платформенной модели взаимодействия
17:47 29.06.2026
Сегодняшний тренд – переход к платформенной модели взаимодействия бизнеса. Об этом накануне Годового общего собрания акционеров Сбера, которое состоится 30 июня, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин рассказал в интервью «АиФ».
«В 2025 году основной фокус в корпоративном сегменте был связан с поддержкой клиентов в условиях высокой стоимости капитала и формированием устойчивой базы финансирования. В 2026 году приоритеты смещаются от объемов кредитования к повышению эффективности бизнеса клиентов и развитию технологических сервисов. Мы продолжаем кредитовать текущую деятельность компаний, строительство жилья и инфраструктурные проекты — это наши ключевые направления», – отметил Ведяхин.
В текущих условиях инвестиционная активность остается сдержанной, поэтому ключевым становится не столько привлечение ресурсов, сколько снижение издержек, ускорение процессов и повышение операционной эффективности, подчеркнул он: «Сбер в этой логике продолжает работать со всеми ключевыми отраслями — промышленностью, металлургией, химией, фармацевтикой, транспортом, логистикой, агросектором и сферой услуг — одновременно развивая цифровую экосистему сервисов для бизнеса».
«Сегодняшний тренд – развивается переход к платформенной модели взаимодействия бизнеса. Формируются решения, позволяющие компаниям быстрее находить контрагентов, проводить сделки и снижать транзакционные издержки за счет ИИ, включая развитие агентных B2B-сервисов и нашу А2А- платформу GigaNetwork, где ИИ-агенты компаний взаимодействуют между собой и сопровождают сделки в автоматизированном контуре», – добавил Ведяхин.
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