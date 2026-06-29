В СберБизнес появится чат для управления бизнесом
17:48 29.06.2026
Режим «Бизнес-помощник» появится в мобильном приложении СберБизнес уже осенью 2026 года. Об этом накануне Годового общего собрания акционеров Сбера, которое состоится 30 июня, первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин рассказал в интервью «АиФ».
С помощью этого режима клиенты смогут в формате чата выполнить операцию, найти данные, провести анализ, получить справку, подключить сервисы и услуги, подготовить документы — всё это будет работать быстро и с минимумом действий на стороне пользователя, сказал Ведяхин.
По его словам, «Бизнес-помощник» будет работать бесплатно и по умолчанию станет доступен начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам Сбера, остальные пользователи смогут активировать его, включив режим «Бизнес-помощник» в настройках профиля.
«Если говорить о точках роста в этом году, то помимо традиционного кредитования я бы выделил три направления, которые сейчас особенно востребованы у предпринимателей, – добавил Ведяхин. – Первое — отраслевые решения. Сбер активно масштабирует инструменты под конкретные сектора: оптовая и розничная торговля, сфера услуг, транспорт, недвижимость, производство, ЖКХ, строительство. Плюс есть готовые решения для ресторанов, участников тендеров и интернет-торговли. Это не универсальные «таблетки», а настроенные под отрасль механики, которые решают реальные бизнес-задачи. Второе — ИИ. Технологии открывают новые горизонты, и наши ИИ-решения становятся новой платформой продуктивности для предпринимателя. Третье — эквайринг и налоговая поддержка. Здесь мы видим высокий спрос и стараемся помогать бизнесу конкретными инструментами. Например, Сбер ежеквартально компенсирует 50% суммы начисленного НДС по торговому эквайрингу для компаний с оборотом до 20 млн рублей в год».
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