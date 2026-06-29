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НОВОСТИ

Грузия и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

18:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

«Совместную декларацию, согласно которой отношения двух стран переходят на уровень стратегического партнерства, подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — говорится в сообщении.

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