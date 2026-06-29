Украинские власти заявили о сложной ситуации в Дружковке
18:40 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наиболее сложная ситуация в подконтрольной Киеву части ДНР сложилась в Дружковке, в частности, в городе нет света, воды и газа. Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.
«Что касается города Дружковка <…>, там обстановка, к сожалению, самая сложная у нас. В этом городе нет вообще ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
По его словам, в подконтрольной Киеву части ДНР продолжается эвакуация, в том числе принудительным способом. Филашкин призвал жителей «бежать» из региона. «С каждым днем обстановка все ухудшается, к сожалению», — добавил он.
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