Украинские власти заявили о сложной ситуации в Дружковке

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее сложная ситуация в подконтрольной Киеву части ДНР сложилась в Дружковке, в частности, в городе нет света, воды и газа. Об этом заявил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

«Что касается города Дружковка <…>, там обстановка, к сожалению, самая сложная у нас. В этом городе нет вообще ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в подконтрольной Киеву части ДНР продолжается эвакуация, в том числе принудительным способом. Филашкин призвал жителей «бежать» из региона. «С каждым днем обстановка все ухудшается, к сожалению», — добавил он.