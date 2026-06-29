Венгрия приостановила прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Венгрии распорядилось с 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По распоряжению генерального консульства Венгрии с 29 июня 2026 года приостанавливается прием документов на визу в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. О возобновлении приема сообщат дополнительно», — отмечается в сообщении в телеграм-канале.

В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет в штатном режиме, уточнили в АТОР.

В ассоциации напомнили, что Венгрия остается одним из самых удобных способов получить шенгенскую визу. Стандартный срок рассмотрения составляет около трех недель.