Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября — Минфин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение об изменении условий программы «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе „Семейная ипотека“ сохраняются без изменений», — говорится в сообщении министерства.