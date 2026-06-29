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НОВОСТИ

Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября — Минфин

20:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение об изменении условий программы «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе „Семейная ипотека“ сохраняются без изменений», — говорится в сообщении министерства.

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