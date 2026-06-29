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Вучич сообщил о планах объявить отставку до осени и провести выборы через 3-4 месяца

20:40 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев.

«Да, логично, у нас скоро будут выборы. Когда я говорю „скоро“, то имею в виду ближайшие три-четыре месяца. <…> А что касается того, буду ли я баллотироваться на пост премьер-министра, то, что бы я ни делал и какое бы решение ни принимал, все будет прозрачно, так же, как и в случае с объявлением о моей отставке. Когда это произойдет, ни для кого это не станет неожиданностью, будь то в августе или 1 сентября — для людей это не имеет значения. Они могут ожидать этого и сейчас, и в конце июля», — отметил сербский президент в ходе пресс-конференции.

27 июня Вучич сообщил, что уйдет в отставку с поста главы государства «через несколько недель», и пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих парламентских выборах. До этого политик заявлял, что досрочные выборы в парламент страны пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.

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