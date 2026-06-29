Вучич сообщил о планах объявить отставку до осени и провести выборы через 3-4 месяца
20:40 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев.
«Да, логично, у нас скоро будут выборы. Когда я говорю „скоро“, то имею в виду ближайшие три-четыре месяца. <…> А что касается того, буду ли я баллотироваться на пост премьер-министра, то, что бы я ни делал и какое бы решение ни принимал, все будет прозрачно, так же, как и в случае с объявлением о моей отставке. Когда это произойдет, ни для кого это не станет неожиданностью, будь то в августе или 1 сентября — для людей это не имеет значения. Они могут ожидать этого и сейчас, и в конце июля», — отметил сербский президент в ходе пресс-конференции.
27 июня Вучич сообщил, что уйдет в отставку с поста главы государства «через несколько недель», и пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих парламентских выборах. До этого политик заявлял, что досрочные выборы в парламент страны пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.
НОВОСТИ
- 22:00 29.06.2026
- Делегация Ирана посетит Катар, но не будет встречаться с американцами — МИД
- 21:20 29.06.2026
- Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения — власти
- 20:00 29.06.2026
- Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября — Минфин
- 19:20 29.06.2026
- Венгрия приостановила прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе
- 18:40 29.06.2026
- Украинские власти заявили о сложной ситуации в Дружковке
- 18:00 29.06.2026
- Грузия и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве
- 17:49 29.06.2026
- Сбер нарастил портфели сбережений, ипотеки и потребительских кредитов
- 17:48 29.06.2026
- В СберБизнес появится чат для управления бизнесом
- 17:47 29.06.2026
- Сбер заявил о переходе бизнеса к платформенной модели взаимодействия
- 17:46 29.06.2026
- Клуб акционеров Сбера показал стремительный рост
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать