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Делегация Ирана посетит Катар, но не будет встречаться с американцами — МИД

22:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская делегация в ближайшее время направится в Катар для консультаций по вопросам реализации ирано-американского меморандума, но никаких встреч или переговоров с представителями США не запланировано. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«В соответствии с обязательствами США по пункту 10 (экспорт иранской нефти — прим. ТАСС) американской стороной выданы необходимые разрешения, и в настоящее время осуществляется мониторинг выполнения данных обязательств. Что касается пункта 11 (разморозка иранских активов — прим. ТАСС), процесс его практической реализации также находится в стадии исполнения. В этой связи уже на текущей неделе в Доху будет направлена экспертная делегация Исламской Республики Иран», — сказал Багаи журналистам.

Однако, по его словам, визит иранской и американской делегаций в Доху просто совпал по времени, никакие переговоры или встречи не запланированы.

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