Делегация Ирана посетит Катар, но не будет встречаться с американцами — МИД
22:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранская делегация в ближайшее время направится в Катар для консультаций по вопросам реализации ирано-американского меморандума, но никаких встреч или переговоров с представителями США не запланировано. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«В соответствии с обязательствами США по пункту 10 (экспорт иранской нефти — прим. ТАСС) американской стороной выданы необходимые разрешения, и в настоящее время осуществляется мониторинг выполнения данных обязательств. Что касается пункта 11 (разморозка иранских активов — прим. ТАСС), процесс его практической реализации также находится в стадии исполнения. В этой связи уже на текущей неделе в Доху будет направлена экспертная делегация Исламской Республики Иран», — сказал Багаи журналистам.
Однако, по его словам, визит иранской и американской делегаций в Доху просто совпал по времени, никакие переговоры или встречи не запланированы.
НОВОСТИ
- 21:20 29.06.2026
- Стрельбу в Штаде устроил 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения — власти
- 20:40 29.06.2026
- Вучич сообщил о планах объявить отставку до осени и провести выборы через 3-4 месяца
- 20:00 29.06.2026
- Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября — Минфин
- 19:20 29.06.2026
- Венгрия приостановила прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе
- 18:40 29.06.2026
- Украинские власти заявили о сложной ситуации в Дружковке
- 18:00 29.06.2026
- Грузия и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве
- 17:49 29.06.2026
- Сбер нарастил портфели сбережений, ипотеки и потребительских кредитов
- 17:48 29.06.2026
- В СберБизнес появится чат для управления бизнесом
- 17:47 29.06.2026
- Сбер заявил о переходе бизнеса к платформенной модели взаимодействия
- 17:46 29.06.2026
- Клуб акционеров Сбера показал стремительный рост
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать