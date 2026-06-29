Капитан танкера Deliver содержался под стражей во Франции, после чего вернулся на судно

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитан захваченного 25 июня Военно-морскими силами Франции танкера Deliver содержался под стражей 26–28 июня, после чего был отпущен. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре Марселя.

«После прибытия танкера на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер в пятницу, 26 июня 2026 года, капитан был помещен под стражу сроком на 24 часа с возможностью однократного продления. В воскресенье, 28 июня 2026 года, он был отпущен и вернулся на судно», — отметили в ведомстве, добавив, что члены экипажа также были отпущены после задержания.

В прокуратуре уточнили, что на судно с 26 июня наложен запрет на выход в море. Морская жандармерия продолжает расследование в отношении танкера.

25 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании неподалеку от острова Сицилия танкера Deliver. По его утверждениям, танкер якобы относится к так называемому теневому флоту РФ и «проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права». По версии Морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска. Данную операцию Франция провела совместно с Великобританией.

В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что задержание судна было незаконным, и охарактеризовали его как очередной пример пиратства со стороны западных стран.