Капитан танкера Deliver содержался под стражей во Франции, после чего вернулся на судно
22:40 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Капитан захваченного 25 июня Военно-морскими силами Франции танкера Deliver содержался под стражей 26–28 июня, после чего был отпущен. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре Марселя.
«После прибытия танкера на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер в пятницу, 26 июня 2026 года, капитан был помещен под стражу сроком на 24 часа с возможностью однократного продления. В воскресенье, 28 июня 2026 года, он был отпущен и вернулся на судно», — отметили в ведомстве, добавив, что члены экипажа также были отпущены после задержания.
В прокуратуре уточнили, что на судно с 26 июня наложен запрет на выход в море. Морская жандармерия продолжает расследование в отношении танкера.
25 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании неподалеку от острова Сицилия танкера Deliver. По его утверждениям, танкер якобы относится к так называемому теневому флоту РФ и «проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права». По версии Морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска. Данную операцию Франция провела совместно с Великобританией.
В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что задержание судна было незаконным, и охарактеризовали его как очередной пример пиратства со стороны западных стран.
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