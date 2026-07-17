Президент Польши заблокировал закон, разрешающий однополые союзы
11:32 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Кароль Навроцкий не подписал законопроект о «статусе ближайшего лица», согласно которому в стране могли быть узаконены однополые союзы.
«Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения», — сообщил Навроцкий в видеообращении, опубликованном на странице его канцелярии в соцсети X. «Эти законопроекты создают новый формализованный институт в семейном праве с широким спектром прав, близких к правам супругов. Открывается правовой путь к супружеству под другим названием и без полного списка обязанностей, которые предусматривает заключение брака», — подчеркнул Навроцкий. «Как гарант конституции, я не могу одобрить решения, которые привели бы к утрате особого статуса брака, описанного в статье 18 конституции как союз мужчины и женщины и находящегося под защитой и заботой Республики Польша», — добавил он.
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