С мая Россия вернула из украинского плена 550 военнослужащих — Лантратова

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России удалось вернуть из украинского плена 550 военнослужащих начиная с середины мая. Это стало результатом нескольких успешных обменов, рассказала в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она была назначена на пост омбудсмена 14 мая.

«Первый обмен вообще был в первый день моей работы, как вступила в эту должность. Затем буквально через три недели. За этот период времени удалось вернуть 550 ребят вместе с министерством обороны, с профильными спецслужбами», — рассказала Лантратова о результатах, которых удалось достичь за минувшие два месяца.