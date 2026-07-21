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Два нефтяных танкера подорвались в районе Ормузского пролива — КСИР

09:20 21.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Согласно заявлению, которое приводит агентство IRNA, в настоящее время спасатели эвакуируют экипажи этих судов из зоны происшествия.

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