Два нефтяных танкера подорвались в районе Ормузского пролива — КСИР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Согласно заявлению, которое приводит агентство IRNA, в настоящее время спасатели эвакуируют экипажи этих судов из зоны происшествия.