Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник в результате попадания беспилотного летательного аппарата в одну из квартир в многоквартирном доме во Владимире. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в «Максе».

«Во Владимире — прилет БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он, отметив, что на месте происшествия работают оперативные службы, пожар после попадания БПЛА локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.