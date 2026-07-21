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Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом

09:32 21.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник в результате попадания беспилотного летательного аппарата в одну из квартир в многоквартирном доме во Владимире. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в «Максе».

«Во Владимире — прилет БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он, отметив, что на месте происшествия работают оперативные службы, пожар после попадания БПЛА локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.

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