Politico утверждает, что глава ФБР в октябре намерен посетить Россию

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает в середине октября посетить Россию. С таким утверждением выступила в понедельник газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

«Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября», — пишет издание. По его сведениям, визит может состояться 14–15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург. В пресс-службе ФБР пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить возможный визит.