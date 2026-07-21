Politico утверждает, что глава ФБР в октябре намерен посетить Россию
10:00 21.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает в середине октября посетить Россию. С таким утверждением выступила в понедельник газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.
«Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября», — пишет издание. По его сведениям, визит может состояться 14–15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург. В пресс-службе ФБР пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить возможный визит.
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