0
0
19
НОВОСТИ

Politico утверждает, что глава ФБР в октябре намерен посетить Россию

10:00 21.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает в середине октября посетить Россию. С таким утверждением выступила в понедельник газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

«Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября», — пишет издание. По его сведениям, визит может состояться 14–15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург. В пресс-службе ФБР пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить возможный визит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 21.07.2026
Иран поразил радар ПВО и истребитель F-15 на военной базе США в Иордании — КСИР
0
0
09:32 21.07.2026
Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом
0
108
09:20 21.07.2026
Два нефтяных танкера подорвались в районе Ормузского пролива — КСИР
0
138
09:05 21.07.2026
С мая Россия вернула из украинского плена 550 военнослужащих — Лантратова
0
163
09:00 21.07.2026
За ночь над регионами РФ сбиты 209 украинских БПЛА
0
155
22:40 20.07.2026
Глава МИД Франции заявил о задержании в Иране двух французских дипломатов
0
941
22:00 20.07.2026
Более 100 полицейских пострадали при разгоне марша в Нью-Дели
0
761
21:20 20.07.2026
Шахматистка Полгар отклонила предложение премьера Венгрии занять пост президента
0
925
20:40 20.07.2026
Госдеп утверждает, что отношения РФ и Кубы несут «прямую угрозу» США
0
1042
20:00 20.07.2026
Молдавия тайно уступила Украине управление водами Днестра — мэр Кишинева
0
1017

Возврат к списку