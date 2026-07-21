Иран поразил радар ПВО и истребитель F-15 на военной базе США в Иордании — КСИР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удар по американской военной базе в Иордании, уничтожив радар системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребитель F-15. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», — приводит заявление КСИР агентство Fars.