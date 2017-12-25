ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента РФ блогера Алексея Навального, поскольку у него есть судимость за тяжкое преступление. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании комиссии.

12 человек проголосовали за отказ, член ЦИК Николай Левичев голосовать не стал.



