СКР и НАК проверяют все версии взрыва в петербургском супермаркете

07:05

Сотрудники Следственного комитета РФ и Национального антитеррористического комитета проверяют все версии взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», — пояснили в информцентре Национального антитеррористического комитета. ФАН