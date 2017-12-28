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Новости

СКР и НАК проверяют все версии взрыва в петербургском супермаркете

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07:05 28.12.2017

Сотрудники Следственного комитета РФ и Национального антитеррористического комитета проверяют все версии взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», — пояснили в информцентре Национального антитеррористического комитета. ФАН

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