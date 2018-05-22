Госдума проголосовала за назначение Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ
14:12 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума проголосовала за постановление о назначении Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ.
"Назначить Кудрина Алексея Леонидовича на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации, направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, в Счетную палату Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.
По закону о Счетной палате, кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту Советом Думы по предложениям фракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трех кандидатур. Совет Думы направил президенту четыре кандидатуры, по одной от каждой фракции. Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовал депутатам-единороссам выдвинуть кандидатуру Кудрина.
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