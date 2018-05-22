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В Украине испытали работу американских ПТРК "Джавелин"

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19:32 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые провели испытания противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" (Javelin). Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Впервые на Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения "Джавелин". Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли", - сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки на один из военных полигонов, где были проведены испытания.

Он также добавил, что украинские подразделения уже прошли соответствующие тренинги для использования американского вооружения. По словам Порошенко, в ходе испытаний "Джавелин" показали очень высокую эффективность.

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