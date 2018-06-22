На Украине отменили запрет на въезд в страну для российского омбудсмена Москальковой
09:05 22.06.2018 Источник: Известия
Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну для уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Как пояснила омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова, это было сделано, чтобы она могла посетить задержанных в республике россиян.
«У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым», — цитирует Денисову сайт украинского телеканала «Общественное ТВ».
Омбудсмен подчеркнула, что лично просила главу государства предоставить Москальковой возможность посетить заключенных, и он выполнил ее просьбу. Известия
Новости
- 09:20 22.06.2018
- Автобус со студентами упал в пропасть в Гватемале
- 09:00 22.06.2018
- Глава МИД Литвы заявил, что не ощущает никакого "бойкота" ЧМ-2018
- 08:47 22.06.2018
- Мун Чжэ Ин: Новая восточная политика Путина провозглашает наступление евразийской эпохи
- 08:35 22.06.2018
- Роструд рекомендовал сократить рабочий день из-за жары
- 08:26 22.06.2018
- В ООН рассмотрят сегодня вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья
- 08:18 22.06.2018
- Индия присоединилась к "торговой войне" с США
- 08:09 22.06.2018
- В отношении США начали действовать пошлины ЕС
- 08:00 22.06.2018
- СБУ использует подложные интернетресурсы для вербовки граждан ДНР
- 07:48 22.06.2018
- Минфин: В 2019 году пенсии проиндексируют на 7%
- 07:36 22.06.2018
- Египтяне подадут жалобу в ФИФА, указав на "очевидные ошибки" судейства в матче с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать