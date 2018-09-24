Президент назначил глав вновь созданных в России кассационных судов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииназначил глав вновь созданных кассационных судов. Указ о назначении размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.Согласно указу, назначены председатели восьми кассационных судов, имеющих порядковые номера с первого по третий и с пятого по девятый. Главой Первого кассационного суда стал Николай Подкопаев, Второго - Анатолий Бондарев, Третьего - Василий Волошин, Пятого - Михаила Тарасенко, Шестого - Александр Ефанов, Седьмого - Сергей Минин, Восьмого - Алексей Кирюшин, Девятого - Александр Хижинский.Указом президента председателем вновь созданного Пятого апелляционного суда назначена Марина Алексина. Президент также назначил на должность главы Савеловского районного суда Москвы Дмитрия Макаренкова, на должность главы Троицкого районного суда - Андрея Бычкова.