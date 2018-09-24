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Президент назначил глав вновь созданных в России кассационных судов

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14:12 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил глав вновь созданных кассационных судов. Указ о назначении размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, назначены председатели восьми кассационных судов, имеющих порядковые номера с первого по третий и с пятого по девятый. Главой Первого кассационного суда стал Николай Подкопаев, Второго - Анатолий Бондарев, Третьего - Василий Волошин, Пятого - Михаила Тарасенко, Шестого - Александр Ефанов, Седьмого - Сергей Минин, Восьмого - Алексей Кирюшин, Девятого - Александр Хижинский.

Указом президента председателем вновь созданного Пятого апелляционного суда назначена Марина Алексина. Президент также назначил на должность главы Савеловского районного суда Москвы Дмитрия Макаренкова, на должность главы Троицкого районного суда - Андрея Бычкова.

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