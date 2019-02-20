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НОВОСТИ

Рождение и воспитание детей не должны означать бедность - Путин

12:15 20.02.2019 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию глава государства, среди прочего, сообщил: 

"Мы смогли преодолеть демографические тенденции. И мы снова способны это сделать - добиться естественного прироста населения.
Важно, чтобы рождение и воспитание детей для семей не означали бедность. У нас есть материнский капитал, сумма зависит от реалий региона. Пора сделать следующий шаг. С 1 января 2020 года поднять планку до 2 прожиточных минимумов. 70% семей смогут этим воспользоваться. Предлагаю повысить до 10 тыс пособие по уходу за детьми-инвалидами. Доходы российских семей должны расти. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Больше детей - меньше налогов. Предлагаю дополнительно освободить от налога до 5 кв м в квартире и до 7 кв м в доме - для многодетных семей. Что касается земельных участков, то освободить нужно 6 соток.

Нужно продлить льготу по ипотеке (для семей со вторым и последующим ребенком) на весь период кредита.

Деньги нужно найти, мы знаем, где их взять, мы сможем их использовать. Еще одно решение прямого действия: считаю возможным семьям с третьим и последующим детьми погасить до 450 тыс рублей ипотечного кредита. В бюджете текущего года нужно предусмотреть средства".


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