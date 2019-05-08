Суд в Орле не выпустил датского "свидетеля Иеговы" под залог

15:50

Орловский областной суд рассмотрел ходатайство защиты датчанина Денниса Кристенсена об освобождении под залог и отказал. Как сообщает портал «Орловские новости», адвокаты подсудимого предлагали выпустить подзащитного по залог или под домашний арест и использовать электронный браслет или трекер.

Гособвинитель высказался против, посчитав, что для нет оснований для изменения меры пресечения. Заслушав стороны, областной суд объявил перерыв в заседании до следующей недели.

Деннис Кристенсен обвиняется в организации деятельности запрещенного в РФ объединения «Свидетели Иеговы – Орел». Евросоюз и МИД Дании уже выразили ноты протеста, увидев в приговоре посягательство на свободу вероисповедания.