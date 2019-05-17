Трамп отложил на полгода введение таможенных пошлин на автомобили
20:40 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним. Соответствующее распоряжение американского лидера распространил в пятницу Белый дом.
"Я принял решение поручить представителю США на торговых переговорах проведение переговоров по [торговым] соглашениям с целью устранить угрозу ухудшения национальной безопасности в связи с импортируемыми автомобилями и некоторыми автомобильными деталями из Евросоюза, Японии и любой другой страны, которую представитель на торговых переговорах сочтет целесообразной, и сообщить мне о ходе таких переговоров в течение 180 дней", - отметил Трамп.
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