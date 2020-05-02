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Грузинских моряков похитили пираты в особой экономической зоне Нигерии

13:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пираты напали в особой экономической зоне Нигерии на судно, ходящее под флагом Панамы, и похитили десять моряков, девять из которых - грузины. Об этом в субботу корр. ТАСС сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.

"30 апреля в особой экономической зоне Нигерии пираты напали на корабль, ходящий под флагом Панамы. Из похищенных десяти моряков девять - граждане Грузии. На корабле остались еще четыре моряка, которые также являются гражданами Грузии. Им опасность не угрожает", - сказала сотрудница пресс-службы агентства.

Представители ведомства ведут переговоры с судовладельческой компанией, а также поставили в известность членов семей похищенных моряков. "К этому времени предприняты все соответствующие меры. Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии вместе с МИД и другими сторонами работают с судовладельческой компанией, чтобы всеми возможными путями вовремя освободить из плена грузинских моряков", - добавили в агентстве.

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