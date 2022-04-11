Канцлер Австрии после встречи с Путиным заявил о жестком и открытом разговоре

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.