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НОВОСТИ

Канцлер Австрии после встречи с Путиным заявил о жестком и открытом разговоре

18:40 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.

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