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Андрей Воробьев: Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить природу, не допустить ее урона

18:37 03.06.2022

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Фото Антона Чернова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на пленарном заседании Межрегионального экологического форума «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы». Мероприятие организовано Всероссийским обществом охраны природы. В нем приняли участие 65 регионов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить природу, не допустить ее урона, внедрять самые современные технологии. Все, что касается чистоты, переработки мусора – вы знаете, насколько сложно было привить эту культуру, – сказал Андрей Воробьёв. – Реки, пруды, озера – на них много отдыхающих у нас, особенно в летнее время. Поэтому мы приняли программу по их очистке. Но самая главная задача – не почистить, задача – не допустить, чтобы были сбросы».

Одна из предложенных в ходе форума инициатив – создать отделения Всероссийского общества охраны природы в каждом муниципалитете Подмосковья. Губернатор идею поддержал.

«Московская область может стать пилотным регионом, где в каждом муниципалитете начнет работу отделение Всероссийского общества охраны природы. То есть люди на местах будут контролировать все, что происходит, информировать власть о проблемах, связанных с экологией, чтобы была такая молниеносная реакция», – рассказал председатель ВООП, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В преддверии Дня эколога, который отмечают 5 июня, губернатор вручил областные награды лучшим в профессии.

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