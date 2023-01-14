ДТП с 10 машинами произошло в Якутии при 50 градусном морозе
11:00 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение 10 автомобилей произошло в Якутии, один из водителей обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, ДТП произошли из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях — туман при 50 градусном морозе, сообщает в субботу пресс-служба территориального управления ГИБДД.
«14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м км Намского тракта произошло ДТП с участием десяти автомашин. По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей», — говорится в сообщении.
В Якутске температура воздуха достигла минус 50 градусов. Туман, выхлопные газы, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование. Искажается восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов.
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