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Уровень безработицы в Афганистане достиг 95% — Патрушев

11:05 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается — безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«На фоне сложной обстановки в сфере безопасности в Афганистане продолжается острый социально-экономический кризис», — сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

«Безработица достигла 95%. Около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 миллионов внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода», — констатировал секретарь СБ РФ.

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