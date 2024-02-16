«Порядок, основанный на правилах» — не международный акт, а им все время тыкают — Медведев
12:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Порядок, основанный на правилах» никто не видел, это не международный акт, но им все время тыкают. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «За свободу наций».
«Вот этот пресловутый „порядок, основанный на правилах“, кто его видел? Где он существует? Это не документ Организации Объединенных Наций, это не Международная Конвенция, это не закон. И тем не менее нам постоянно тыкают этим порядком и говорят, вы должны этому соответствовать», — возмутился Медведев.
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