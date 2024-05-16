Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей остается специальная военная операция на Украине.

«Сложно выделить какую-то [одну задачу], но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция — производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Считаю, что для нас для всех это основная задача», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.