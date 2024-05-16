0
0
141
НОВОСТИ

Члены НАТО должны снабжать Киев даже в ущерб обязательствам перед альянсом — Бауэр

11:32 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО должны поставлять оружие Киеву даже в ущерб выполнению своих обязательств перед альянсом по поддержанию уровня своих военных запасов. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО.

«Если выбирать между выполнением норм НАТО и поддержкой Украины — надо выбирать поддержку Украины, поскольку склады пополнить можно, а человеческие жизни нет», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 16.05.2024
Электропотребление в Единой энергосистеме России с начала года выросло на 3,7%
0
16
12:05 16.05.2024
В Грузии обвинили глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в содействии попытке свержения власти
0
61
12:00 16.05.2024
Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% — Путин
0
64
11:20 16.05.2024
РФ и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС — Путин
0
156
11:05 16.05.2024
КНР и РФ будут поддерживать становление многополярного мира — Си Цзиньпин
0
177
11:00 16.05.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль может одержать победу в Газе и без помощи США
0
165
10:32 16.05.2024
Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза
0
206
10:20 16.05.2024
Более половины поляков выступают за возвращение украинцев призывного возраста на родину
0
214
10:05 16.05.2024
Бег – один из самых популярных видов спорта у россиян
0
232
10:05 16.05.2024
Над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями уничтожены и перехвачены 10 БПЛА
0
226

Возврат к списку