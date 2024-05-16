Члены НАТО должны снабжать Киев даже в ущерб обязательствам перед альянсом — Бауэр
11:32 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — члены НАТО должны поставлять оружие Киеву даже в ущерб выполнению своих обязательств перед альянсом по поддержанию уровня своих военных запасов. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО.
«Если выбирать между выполнением норм НАТО и поддержкой Украины — надо выбирать поддержку Украины, поскольку склады пополнить можно, а человеческие жизни нет», — сказал он.
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