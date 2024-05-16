В США растет беспокойство из-за успехов России на Украине — El País
13:05 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США обеспокоены прогрессом, достигнутым Россией в конфликте на Украине, и проблемами с нехваткой солдат и вооружений в украинской армии. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El País.
По ее информации, на фоне роста обеспокоенности Вашингтона американская администрация изучает способы ускорения доставки оружия Киеву. В частности, издание обращает внимание на решение президента Украины Владимира Зеленского перенести все международные мероприятия, запланированные властями страны на ближайшие дни.
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