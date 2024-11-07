Расходы на фундаментальную науку в 2025 году возрастут на 21% — Фальков
13:05 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджетное финансирование фундаментальных научных исследований в 2025 году возрастет на 21% Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».
«В бюджете 2025 года денег на 13% больше заложено на науку, а если быть точным, на 76 млрд 777 млн рублей больше, чем в 2024 году. При этом, что важно особо подчеркнуть, основное увеличение идет по разделу „фундаментальные научные исследования“ — почти 55 млрд или 21% прироста по отношению к 2024 году в 2025 году пойдет на фундаментальные научные исследования. И на 7% увеличится на прикладные научные исследования», — рассказал Фальков.
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