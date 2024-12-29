Дамаск против того чтобы Россия ушла из Сирии - власти
14:45 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У Сирии стратегические интересы с Россией, — отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya. — Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией».
«Россия — вторая самая сильная держава в мире, она имеет большое значение, — подчеркнул лидер новых сирийских властей. — Мы стремимся к [выстраиванию] сбалансированных отношений со всеми».
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