Дамаск против того чтобы Россия ушла из Сирии - власти

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дамаск и Москву связывают стратегические интересы, новые власти Сирии не хотят, чтобы Россия ушла из республики в ущерб отношениям двух стран. Об этом заявил лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа.



«У Сирии стратегические интересы с Россией, — отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya. — Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией».



«Россия — вторая самая сильная держава в мире, она имеет большое значение, — подчеркнул лидер новых сирийских властей. — Мы стремимся к [выстраиванию] сбалансированных отношений со всеми».





