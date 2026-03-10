0
НОВОСТИ

Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру

20:40 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нанесет ответные удары по инфраструктуре противника, если тот продолжит атаковать ее в исламской республике. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Враг знает, что что бы они ни делали, мы непременно дадим им соразмерный и незамедлительный ответ. Ни одно злодеяние не остается без ответа, сегодня мы придерживаемся принципа „око за око“ без каких-либо исключений. Если они начнут войну против инфраструктуры, мы несомненно атакуем [объекты] инфраструктуры», — написал он в соцсети X.

