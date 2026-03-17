Экономика Белоруссии в начале года продолжила охлаждаться — обзор ЕАБР

12:20 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская экономика в первый месяц текущего года продолжила охлаждаться. Об этом говорится в мартовском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«В январе 2026 года экономика продолжила охлаждаться. Сокращение промышленного производства на 3,4% г/г (год к году — прим. ТАСС), прежде всего в обрабатывающей промышленности (-7,5% г/г), сформировало негативную динамику ВВП. Основные факторы — развитие импортозамещающих производств в России и снижение спроса ключевого торгового партнера», — следует из документа.

По мнению экспертов ЕАБР, негативное влияние оказали и погодные условия: низкие температуры неблагоприятны для строительства, что привело к снижению выпуска в смежных отраслях. «Поддержку экономике оказывает рост в сельском хозяйстве (+3,5% г/г). Продолжает расширяться розничный товарооборот (+1,2% г/г) на фоне сохранения роста заработных плат. Ускорился рост в ИТ», — отмечается в обзоре.

