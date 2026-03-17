Три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три вековых рекорда по суточной температуре воздуха побиты в Москве и Московском регионе с начала марта, сообщает географический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

«В последние дни в Москве и Московском регионе установилась аномально теплая погода. Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале факультета.

В частности, 12 марта температура воздуха в Москве впервые за последние 148 лет достигла плюс 13,6 градуса. Уже на следующий день, 13 марта, она поднялась до плюс 15,1 градуса, а 15 марта — до плюс 11,5 градуса. Прежние рекорды максимальной температуры для этих дней составляли плюс 11,1, плюс 12,1 и плюс 9,7 градуса соответственно. Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха для марта в целом (плюс 19,5 градуса) пока не побит, отмечают ученые.