0
0
98
НОВОСТИ

Вечером на Землю обрушится самая сильная за два месяца магнитная буря

10:32 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря, вероятно, обрушится на Землю вечером 19 марта. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число произошло событие уровня G4. Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца», — говорится в сообщении.

Согласно графику, возмущения магнитного поля Земли начнутся около 18:00 мск, а магнитные бури — около 21:00 мск.

На данный момент предполагается, что продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток. «Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 число <…>, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый „хвост“ от влияния корональных дыр», — уточняется в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

