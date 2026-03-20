Собянин: Продолжится реставрация более 50 памятников религиозного назначения

В Москве в 2025 году удалось полностью отреставрировать 14 объектов культурного наследия религиозного назначения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В числе этих объектов колокольня в усадьбе Кусково, храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церковь Троицы на Карамышевской набережной, церковь Успения в Казачьей слободе, башни №8 и №9, а также прясла восточной и южной стен Донского монастыря, южный дом причта ансамбля Миусского кладбища, церковь Ваганьковского кладбища, дом при въезде на Ваганьковское кладбище, церковь Воскресения в Пленицах, церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря.

Всего же с 2011 года в рамках городских программ, включая субсидии религиозным организациям, проведена реставрация свыше 150 храмов. "В этом году продолжим работы на более чем 50 объектах", - заявил градоначальник.