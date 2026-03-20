Собянин: Продолжится реставрация более 50 памятников религиозного назначения

10:35 20.03.2026

В Москве в 2025 году удалось полностью отреставрировать 14 объектов культурного наследия религиозного назначения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В числе этих объектов колокольня в усадьбе Кусково, храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церковь Троицы на Карамышевской набережной, церковь Успения в Казачьей слободе, башни №8 и №9, а также прясла восточной и южной стен Донского монастыря, южный дом причта ансамбля Миусского кладбища, церковь Ваганьковского кладбища, дом при въезде на Ваганьковское кладбище, церковь Воскресения в Пленицах, церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря.

Всего же с 2011 года в рамках городских программ, включая субсидии религиозным организациям, проведена реставрация свыше 150 храмов. "В этом году продолжим работы на более чем 50 объектах", - заявил градоначальник.

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19104
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19337
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18703
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18962
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19177
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19000
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20754
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
20922
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20786
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20557

