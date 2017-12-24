Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" более $2 млрд

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма сегодня подвел итоги длившегося с июня 2014 года разбирательства по спору, инициированному ПАО "Газпром" в связи с нарушением НАК "Нафтогаз Украины" своих платежных обязательств по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, и вынес окончательное решение, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что основываясь на выводах отдельного решения от 31 мая, арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины": уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,018 млрд долларов, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Также суд обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.