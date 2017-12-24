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Германия и Франция готовы быть посредниками для возвращения российских военных в СЦКК

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22:15 22.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Франция намерены выступить посредниками для возвращения российских военных к работе в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Георг Штрайтер по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора лидеров Германии и Украины Ангелы Меркель и Петра Порошенко.

"Канцлер и украинский президент были едины в том, что российские офицеры должны быстро вернуться в СЦКК, - сказал он. - Они договорились работать над тем, чтобы специалисты из Германии и Франции в ближайшие дни выступили в этом вопросе в роли посредников".

Порошенко в пятницу также обсудил вывод российских офицеров из СЦКК с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Представители РФ, входившие в состав СЦКК, 19 декабря покинули Донбасс. В МИД России ранее заявили, что выполнение офицерами своих обязанностей стало "невозможным из-за действий украинской стороны". До этого момента в задачи российских военных входил контроль соблюдения перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, связанных с выполнением Минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что офицеры из РФ могут вернуться в СЦКК, если Киевом им будут обеспечены условия работы. 

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