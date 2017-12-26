Мужчина в шортах похитил колыбель Иисуса во Львове

11:20 Источник: REGNUM

Декоративную колыбель Иисуса Христа похитил 23 декабря неизвестный мужчина во Львове, сообщает местный портал «Муниципальная Варта» на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, инцидент произошел на центральной городской площади Рынок, где был расположен в преддверии католического Рождества Святой Вертеп. Несмотря на камеры, которые следили за вертепом, неизвестный мужчина в шортах украл колыбель Иисуса.

Отмечается, что вскоре оперативники отреагировали на кражу и проследили, что мужчина унес колыбель в подъезд одного из ближайших домов. Обыскав дом, правоохранители нашли пропажу и вернули ее на место. О задержании грабителя не сообщается.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому в стране официально будет дважды праздноваться Рождество: 25 декабря на Украине отметят католический праздник, а 7 января — православный. ИА REGNUM